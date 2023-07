há 1 horas 07:32

Sem Fátima Pinto, mas com...

As conferências de imprensa dos dois selecionadores também desfizeram, aliás, quaisquer dúvidas, pois ambos prognosticaram que Portugal vai atacar constantemente, enquanto o Vietname contra-atacará de forma rápida sempre que recuperar a bola. Para o embate da segunda ronda do Grupo E, Francisco Neto já anunciou a ausência, por lesão, da média Fátima Pinto, que se lesionou no joelho direito no jogo com as holandesas e vai ter de sair do onze. O técnico da formação das quinas não anunciou quem a poderá substituir, sendo que a avançada Kika Nazareth é uma possibilidade. De resto, Francisco Neto avançou que, com jogos num curto espaço de tempo, de três em três dias, é possível que faça mais substituições.