Telma Encarnação: «É um orgulho enorme marcar o primeiro golo de Portugal num Mundial»

Telma Encarnação marcou o primeiro golo de Portugal num Mundial feminino, acabou por ser eleita a melhor jogadora em campo neste encontro com o Vietname, e não podia estar mais feliz."O maior sonho é estar no Mundial, é um orgulho enorme marcar o primeiro golo de Portugal num Mundial. Há que continuar a trabalhar para levar o nome de Portugal mais longe", explicou a avançada madeirense, em declarações à RTP.Depois, contou no que pensou depois de marcar o golo: "É um momento de muita felicidade, de orgulho no país. Pensei nos portugueses que nos apoiam, na família em casa. Estou sem palavras por estar aqui a representar Portugal e por fazer história."