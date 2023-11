Matheus Nunes dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional

Matheus Nunes não viaja com a Seleção Nacional para Vaduz e deixa de ser opção para Roberto Martínez nos desafios frente a Liechtenstein (amanhã, quinta-feira) e Islândia (dia 19).O médio de 25 anos do Manchester City acusou queixas musculares esta quarta-feira , foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e foi dado como estando "clinicamente inapto", sendo dispensado dos trabalhos.No ginásio, prossegue Raphaël Guerreiro, tal como na véspera. O jogador do Bayern Munique chamado para render Néslon Semedo, que se lesionara ao serviço do Wolverhampton, ainda não treinou com os comapnheiros da Seleção no relvado.Na Cidade do Futebol, e durante os 15 minutos abertos à Comunicação Social, Roberto Martínez contou com os 19 jogadores de campo disponíveis, enquanto os três guarda-redes (Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá) evoluíram à parte, em treino específico, noutro relvado.