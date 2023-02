há 3 horas 14:13

Vincenzo Italiano: «É um teste muito difícil para nós»

Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, não poupou nos elogios ao Sp. Braga, que considera ter um "coletivo temível".



"É uma partida que se joga em 180 minutos. O primeiro jogo é fora e queremos conquistar um bom resultado. O adversário é de valor e este não é um jogo do campeonato. Esta é uma partida onde devemos estar muito concentrados, atentos e a mínima distração pode ser crucial. Vamos tentar melhorar o nosso desempenho, estar mais atentos e fazer um jogo melhor do que o último. Temos dois momentos diversos, pois estamos bem na Europa e em dificuldades no campeonato, mas temos de nos focar nesta partida, onde vamos tentar superar o adversário e fazer um bom resultado. Vamos defrontar uma grande equipa, com jogadores de qualidade e é um teste muito, muito difícil para nós. Mas, acredito que estamos preparados", explicou.