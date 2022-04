9-3: Bayern Munique partilhou prognóstico de adepto e o 'tweet' virou piada

O Villarreal conseguiu, na noite desta terça-feira, um feito histórico na Liga dos Campeões. A formação espanhola eliminou o Bayern Munique após empatar (1-1) na Alemanha e apurou-se para as 'meias' da competição, onde vai defrontar Liverpool ou Benfica. Ainda antes do início da partida, os germânicos partilharam nas redes sociais um prognóstico que... não correu bem.Tratava-se de um 'tweet' de um seguidor dos alemães que indicava um resultado final de 9-3 a favor dos bávaros. O Bayern partilhou a imagem e escreveu: "Assinávamos já assim!". Ora, já depois do encontro, o Villarreal não perdeu tempo e... respondeu: "Têm a certeza?".Recorde-se que vários jogadores do submarino amarelo elogiaram a prestação da equipa. Gerard Moreno considerou a vitória um feito "incrível" , e Parejo deixou muitas críticas a Nagelsmann , treinador do Bayern.