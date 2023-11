Ex-presidente do Corinthians com comentário polémico: «Abel Ferreira foi um aborto da natureza»

É sabido que Abel Ferreira é um dos nomes mais incontornáveis no futebol brasileiro e que gera sempre muito falatório, tanto que tem sido insistentemente associado a outros projetos. Durante o dia de ontem, por exemplo, o técnico português do Palmeias foi novamente falado parae ainda foi colocado na órbita dos, onde terá à espera uma proposta para ser o treinador mais bem pago do mundo. A verdade é que, no meio de tanta especulação, também surgem comentários polémicos. Em declarações ao podcast 'Benja Me Mucho', Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, classificou o sucesso do luso de uma forma... pouco amigável."O Abel Ferreira foi um aborto da natureza. Nem o Palmeiras acreditava no Abel. Veio porque não tinha opção. E deu certo. Mas sou contra os treinadores estrangeiros, principalmente na seleção. Temos treinadores competentes para dirigir a seleção e qualquer clube do país", disse.