Espanhóis garantem que Abel Ferreira tem proposta para passar a ser o treinador mais bem pago do mundo

O 'Sport' avança, esta quinta-feira, que Abel Ferreira tem uma proposta milionária do Al Sadd, do Qatar, que faria do português o treinador mais bem pago do mundo.De acordo com as informações fornecidas pelo jornal espanhol, as negociações "estão muito avançadas e estarão concluídas dentro de quinze dias", altura em que termina o Brasileirão.Abel Ferreira, recorde-se, treina o Palmeiras desde novembro de 2020 e, pelo emblema brasileiro, já conquistou, entre outros troféus, um campeonato e duas Libertadores.