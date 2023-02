Piqué e Casillas em discussão acesa sobre o caso 'Barçagate': «Se fosse ao contrário...»

Gerard Piqué, antigo central do Barcelona, saiu este sábado em defesa dos catalães na sequência do caso 'Barçagate' , onde o clube é acusado de pagar mais de 1,4 milhões de euros ao vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros espanhol Enríquez Negreira. O ex-jogador garantiu que se o incidente fosse "ao contrário", era tudo "esquecido em 12 horas"."Entendo que queiram virar as atenções para o Barcelona, mas não vamos pensar que todos os árbitros estavam envolvidos. É algo que, se acontecesse ao contrário, em 12 horas ninguém sabia de nada. Relembro o fora de jogo de Mijatovic [n.d.r.: na final da Liga dos Campeões de 1998, em que o Real Madrid bateu a Juventus], o fora de jogo de Sergio Ramos contra o Atlético Madrid [final da Liga dos Campeões de 2016]. Tenho de começar a lembrar-me de tudo? Não vamos entrar por aí...", referiu Piqué numa 'live' da Kings League.Ora, quem também estava nessa transmissão em direto era Iker Casillas, antigo guarda-redes do Real Madrid, que não se deixou ficar. "Em 1992, aquela falta de Koeman... Em 2009, aquele jogo em Stamford Bridge, foi o maior roubo já visto. E nem digo nada sobre 2011, quando passaste pelo [Santiago] Bernabéu. Lembras-te daquele lance com Pepe, que toca na bola e leva cartão vermelho? Uma equipa estar dois anos sem sofrer um penálti ou ver um cartão vermelho? Isso é incrível no futebol. A outra equipa nem chegava à vossa área com o tiki-taka?", questionou.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Piqué e Casillas trocam argumentos. Recentemente, o ex-guardião, que entre 2015 e 2020 representou o FC Porto, chamou "pirralho" e "imbecil" ao antigo central