Casillas atira-se a Piqué: «Um pirralho total e um imbecil»

Casillas hoy se levantó amable. pic.twitter.com/ZPlZWdkv2q — Ibai (@IbaiLlanos) February 17, 2023

O streamer espanhol Ibai Llanos partilhou, esta sexta-feira, uma conversa inusitada com Iker Casillas a propósito de Piqué, onde pergunta ao antigo guarda-redes espanhol qual a sua opinião relativamente ao ex-central do Barcelona e seu compatriota. Ora, a resposta... surpreende."Iker, o que achas do Piqué? Não te parece meio idiota? Sê honesto", questionou Ibai Llanos."Um pirralho total e um imbecil", respondeu Casillas poucos minutos depois.Recorde-se que Piqué e Casillas já tinham, recentemente, trocado algumas palavras pouco amigáveis durante uma transmissão da Kings League, quando lembravam um penálti sofrido por Pepe no Real Madrid