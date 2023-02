Barcelona arrisca descer de divisão na sequência do caso 'Barçagate'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o caso 'Barçagate' já ter prescrito à luz da lei do desporto espanhol, o Barcelona arrisca-se, ainda assim, a sofrer sanções desportivas por parte da FIFA e da UEFA, segundo avançam os espanhóis do 'El País'.Caso a Federação espanhola não sancione os catalães, que são acusados de ter pago mais de 1,4 milhões de euros ao vice-presidente Comité Técnico de Árbitros espanhol Enríquez Negreira, a FIFA tem o poder de subtrair pontos ao clube espanhol e ainda impor a descida de divisão.Já a UEFA não teve problemas em afastar das provas europeias, durante uma época, clubes que cometam irregularidades como esta. Ainda assim, os recursos foram sempre negados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).