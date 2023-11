Espanhóis dizem que Luís Campos "fracassou" no Celta de Vigo: «Os números são incontestáveis»

O jornal 'Marca' aponta, esta terça-feira, Luís Campos como um dos principais culpados pelo mau momento desportivo do Celta de Vigo, referindo que o dirigente português, assessor externo do emblema espanhol , não tem correspondido às expectativas."O português, que já viveu três mercados de transferências no Celta de Vigo, fracassou em todos eles. Os números são incontestáveis. E o pior? Gastou quantidades importantes de dinheiro que trouxeram muito pouco rendimento, além de deficiências e uma redução da qualidade do plantel", pode ler-se naquela publicação.Segundo a mesma fonte, o facto de Luís Campos dividir funções no Celta e no PSG é outro motivo de preocupação. Além disso, o emblema espanhol optou por dar a Luís Campos total liberdade nos últimos tempos, mas as suas decisões não têm sido do agrado dos responsáveis.Refira-se que entre os reforços do Celta de Vigo para a presente temporada está o ex-Benfica Ristic , que foi oficializado em setembro. Até ao momento, disputou quatro jogos, nos quais somou 356 minutos.