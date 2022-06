Celta confirma que Luís Campos mantém funções no clube

Celta confirmou esta quarta-feira, em comunicado, que Luís Campos mantém funções no clube da primeira divisão espanhola."O Celta confirma que Luís Campos trabalha no clube há meses como assessor externo na área desportiva juntamente com Juan Carlos Calero na função de coordenador da equipa principal. A vontade de ambas as partes é que a relação se estenda ao longo do tempo por muitos mais anos", pode ler-se na nota publicada no site dos galegos.Ora, desta feita, o dirigente português continuará a acumular funções com as de conselheiro do presidente para o futebol do Paris Saint-Germain, efetivadas a 10 de junho.