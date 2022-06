Luís Campos na chegada ao PSG: «O clube mais ambicioso e emocionante do Mundo»

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ?? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

O PSG oficializou esta sexta-feira a chegada de Luís Campos para ocupar o cargo de conselheiro do presidente para o futebol do clube.Em comunicado oficial, a formação gaulesa explica que o português será responsável "pela organização, recrutamento e desempenho da equipa profissional".Em declarações aos meios do PSG, Luís Campos revelou estar "muito feliz" com o acordo. "Estou muito feliz por me juntar ao PSG, que considero o clube mais ambicioso e emocionante do mundo do futebol. Compartilhamos a mesma visão, uma visão na qual acredito firmemente, e estou ansioso para começar a trabalhar para desenvolver o potencial excecional do clube"."O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Luís Campos como conselheiro para o futebol com efeito imediato"."Luís Campos será responsável pela organização, recrutamento e desempenho da equipa profissional masculina do Paris Saint-Germain""O especialista em futebol de renome mundial Luís Campos é um pioneiro no desenvolvimento e aprimoramento do jogo, conhecido pela sua abordagem moderna e inovadora. Ao longo da sua carreira, acompanhou as atuações de muitos grandes nomes do futebol, incentivando o aparecimento de novas gerações de talentos que se tornaram grandes jogadores"."O nosso clube, que sempre atraiu os maiores talentos do futebol, vai beneficiar das ideias, conhecimentos e experiência de Luís Campos para nos ajudar a equipa a atingir um novo patamar".