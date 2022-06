Conselheiro do presidente: este é o cargo de Luís Campos no PSG

Luís Campos já assinou um contrato de três anos com o PSG, tal como foi revelado pela imprensa francesa . Epode acrescentar que a função é a de conselheiro do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Em traços gerais, Luís Campos será responsável por tudo o que está relacionado com a equipa principal, incluindo contratações e saídas do plantel, entre outras áreas de atuação.O acordo ficou fechado no início desta semana na viagem do dirigente português a Doha, Qatar. O anúncio oficial será feito na próxima semana.