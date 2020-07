Jogador do Zaragoza testa positivo à Covid-19

O Zaragoza anunciou esta quarta-feira que há um jogador do plantel infetado pelo novo coronavírus. O clube informa que o atleta está a cumprir isolamento e que os treinos da equipa foram suspensos, seguindo as indicações do protocolo das autoridades sanitárias e da La Liga.





Esta quinta-feira haverá nova ronda de testes a jogadores e a todos os elementos do Zaragoza.Este é o terceiro caso de infeção no futebol espanhol conhecido esta quarta-feira, depois de dois jogadores, um do Sevilha e outro do, orientado por José Gomes, terem igualmente testado positivo à Covid-19.