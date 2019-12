Nélson Semedo preocupado com futuro no Barcelona

Nélson Semedo está preocupado com o seu futuro no Barcelona face a alguns rumores que colocam a hipótese de o lateral direito português deixar o Camp Nou nas próximas janelas de transferências.

A informação é avançada pela 'Marca', que dá conta do incómodo do jogador de 26 anos por não ver avanços significativos nas intenções de renovação que os responsáveis culés haviam manifestado no arranque da temporada por considerarem tratar-se de uma aposta para o futuro.

No último verão o defesa luso foi associado ao Atlético Madrid e também ao PSG mas acabou por continuar na Catalunha. Segundo a 'Marca', o jogador formado no Benfica estava disposto a deixar Camp Nou para buscar a titularidade noutras paragens mas o clube não abriu mão dos seus serviços e manteve-o no plantel às ordens de Ernesto Valverde.

Esta temporada, Nélson Semedo participou em 19 jogos oficiais do Barcelona, 15 na La Liga e 4 na Liga dos Campeões. O jogador tem contrato até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão fixada nos 100 milhões de euros.