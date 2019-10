Nélson Semedo perto da renovação

Nélson Semedo tem sido opção inicial no Barcelona esta temporada e irá ter um voto de confiança renovado. A formação blaugrana está determinada em assegurar o futuro com vários jovens jogadores, sendo um deles o luso. Segundo o diário 'AS', o Barça quer renovar o contrato do lateral-direito, de 25 anos, cuja ligação aos culés termina no verão de 2022. O guarda-redes Ter Stegen também é encarado como um jogador prioritário para continuar no plantel catalão.

Ansu Fati blindado

Uma das joias da coroa do Barcelona é Ansu Fati, visto como imprescindível para o clube. Assim, o Barça já pensa em aumentar a cláusula de rescisão do jovem, de 16 anos, que passará de 100 para 200 milhões milhões de euros.