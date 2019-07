Nélson Semedo pode ser usado para amortizar transferência de Griezmann

Nélson Semedo parece ser o trunfo que o Barcelona vai usar para a transferência de Griezmann. Segundo a 'Cadena COPE', os dirigentes querem usar o defesa como moeda de troca para baixar o valor exigido pelos dirigentes colchoneros: 120 milhões de euros.





Recorde-se que a cláusula do dianteiro baixou de 200 para 120 milhões desde o dia 1 de julho, pelo que os adeptos do Barcelona esperavam por novidades logo no início do mês. Os catalães continuam no mercado à procura de reforços para o ataque com o avançado gaulês eNélson Semedo está há duas épocas nos catalães. Esta época, o defesa somou 46 jogos e um golo.