A nova vida de Mason Greenwood no Getafe: da vivenda luxuosa ao tradutor permanente

Mason Greenwood deixou o Manchester United e, por empréstimo, no último dia do mercado de transferências. Depois de ter sido ilibado das acusações de violação, o Manchester United anunciou que o jogador não voltaria a jogar pelo clube, mas, segundo o 'The Sun', o clube inglês decidiu ajudar nas mudanças.Em Espanha, o avançado inglês viverá numa vivenda luxuosa - a custar 9 mil euros por mês, segundo aquele jornal - com seis quartos, perto do campo de treinos do Getafe e terá acesso a um tradutor privado 24 horas por dia, sete dias por semana. Tudo pago pelo Manchester United, que quer que Mason Greenwood, depois de todas as polémicas, tenha sucesso e consiga relançar a carreira. Os red devils também pagarão metade do salário.Segundo fonte próxima do jogador contou ao 'The Sun', Greenwood ainda não desistiu de regressar ao Manchester United e contará com o apoio de familiares e amigos.Recorde-se que Mason Greenwood foi acusado de tentativa de agressão e violação sexual e que o processo foi arquivado em fevereiro., que, embora não acreditasse que o jogador tivesse cometido as infrações, Greenwood tinha cometido erros e que iria continuar a carreira noutro clube.