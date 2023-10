Jogadores do PSG arrependidos dos insultos a adeptos do Marselha: «Deixámo-nos levar pela euforia»

Merci à tous nos supporters d’avoir été présents hier encore à Clermont. Déçus du résultat mais fiers de pouvoir toujours compter sur vous.



Os quatro jogadores do PSG (Kurzawa, Dembélé, Kolo Muani e Hakimi) que proferiramdurante os festejos da vitória frente ao rivalpublicaram este domingo um comunicado a pedir desculpa pelo sucedido."Obrigado a todos os nossos adeptos por terem vindo ontem a Clermont. Ficámos desiludidos com o resultado, mas orgulhosos por podermos contar convosco. Há uma semana, estávamos a festejar a nossa bela vitória no clássico do Parque dos Príncipes. Depois do jogo, deixámo-nos levar pela euforia. Estamos bem conscientes do impacto dos nossos gestos e palavras no público, especialmente nos mais jovens que sonham assistir a um jogo de futebol", escreveram nas respetivas páginas das suas redes sociais, mensagem essa partilhada também pelo PSG.Recorde-se que os jogadores do campeão francês foram convocados para a(Ligue de Football Professionnel) para se defenderem e tentarem evitar uma possível sanção pelo órgão.