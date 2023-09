Comité da Ligue 1 convoca quarteto do PSG para responder por cânticos ofensivos contra o Marselha

O Comité Disciplinar da Ligue 1 (FPR), órgão que tutela o futebol francês, anunciou esta quarta-feira que convocou o PSG e quatro dos seus jogadores - Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa e Achraf Hakimi - para responder por cânticos que proferiram no final do jogo na vitória frente ao Marselha (4-0). Após o triunfo da equipa pariense no 'Le Classique', relativa à sexta jornada da Ligue 1, os jogadores em questão foram apanhados a proferirem cânticos ofensivos contra os adeptos do Marselha, incluindo: "Marselheses, que se f... as vossas mães" Nesse sentido, os jogadores convocados vão ter de participar na próxima reunião do Comité Disciplinar da LFP, que terá lugar no dia 5 de outubro, um dia após o confronto frente ao Newcastle a contar para a segunda jornada do grupo F da Liga dos Campeões, para se defenderem e tentarem evitar uma possível sanção pelo órgão.No caso de penalização, a mesma poderá implicar a suspensão dos atletas por um jogo, tal como aconteceu em 2011 com Taiye Taiwo, que na altura, após vitória do Marselha (a sua equipa) contra o Montpellier, proferiu cânticos insultuosos contra a equipa do PSG, acabando por ser suspenso pela FPR por um jogo.Além dos insultos dos jogadores contra os adeptos, serão também analisados os cânticos homofóbicos de adeptos parienses durante a partida, que de resto já motivou uma reação de condenação por parte de Amélie Oudéa-Castéra, ministra dos Desportos francesa . Aqueles envolvidos, se identificados, vão ser sujeitos a diferentes sanções que incluem mesmo a possibilidade de proibição de entrar no Parque dos Príncipes por um certo período de tempo.