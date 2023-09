«Que se f... as vossas mães»: jogadores do PSG arriscam castigo pesado por cânticos ofensivos

A carregar o vídeo ...

O 'Le Parisien' avança que quatro jogadores do PSG - Kolo Muani, Hakimi, Dembélé e Kurzawa - estão a ser investigados pela Ligue 1 depois de terem, após a goleada deste domingo diante do Marselha (4-0) , sido apanhados a proferir cânticos ofensivos numa altura em que a equipa festejava o triunfo com os adeptos: "Marselheses, que se f... as vossas mães", pode ouvir-se no vídeo em questão, segundo a mesma fonte. O caso está a ser analisado e os intervenientes arriscam um castigo pesado. (: X)