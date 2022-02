Arsenal despachou Aubameyang e... muitos milhões: o valor que o jogador embolsou antes de rumar ao Barça

Apesar da chegada de Aubameyang a custo zero ao Barcelona beneficiar o clube catalão, há uma equipa que acabou por sair do negócio... prejudicada. O 'The Times' avança que o Arsenal se viu obrigado a rescindir o contrato do avançado de maneira unilateral, o que obrigou os gunners a pagar uma quantia a rondar os 8,3 milhões de euros para libertar o gabonês para os catalães.E quem agradece... são os blaugrana. O ponta-de-lança abraça um novo desafio depois de quatro temporadas ao serviço da formação inglesa, onde vinha perdendo espaço graças a vários desentendimentos com o treinador, Mikel Arteta.De resto, Aubameyang, que já tinha confessado estar disposto a jogar "praticamente de borla" no Barcelona, já trabalha com o clube catalão (ver imagem acima), e apesar da sua transferência ainda não ter sido oficializada, o 'Mundo Deportivo' avança que já foi inscrito pelos culé na LaLiga.