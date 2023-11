Treinador do Brighton recebe aviso depois de dizer que não gosta de "80% dos árbitros ingleses"

BREAKING: The FA have warned Brighton head coach Roberto De Zerbi about his future conduct following comments about match officials pic.twitter.com/t0kneUmaBy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 23, 2023

A 'Sky Sports' avança que Roberto De Zerbi, treinador do Brighton, recebeu um aviso da FA (Football Association, a entidade que controla o futebol em Inglaterra) depois de dizer que não gostava de "80% dos árbitros" daquele país O técnico italiano, que nos últimos dias tem sido apontado ao Real Madrid , mostrou-se insatisfeito com as decisões da equipa de arbitragem após o empate frente ao Sheffield United (1-1), que teve lugar ainda antes da paragem para as seleções, mas escapa assim a um castigo mais severo.Refira-se que De Zerbi se tem destacado no comando técnico do Brighton, tendo levado a equipa ao 6.º lugar da Premier League e à Liga Europa na temporada passada. Na presente época, o emblema inglês ocupa o 8.º posto do campeonato à 12.ª jornada.