Espanhóis garantem que Real Madrid já definiu o sucessor "ideal" de Carlo Ancelotti

O 'Sport' avança, esta terça-feira, que o Real Madrid já definiu Roberto De Zerbi, treinador do Brighton, como o substituto "ideal" de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipa principal.Segundo a mesma fonte, os merengues procuram um sucessor para Ancelotti, que tem sido apontado nos últimos tempos à seleção brasileira e acaba contrato no final da temporada e, nesse sentido, vêem em De Zerbi o candidato que mais se adequa à vaga, nomeadamente pelo facto de este ter o hábito de trabalhar com jogadores mais jovens, algo que poderá fazer também no emblema espanhol, que conta com nomes como Bellingham, Vinícius Jr ou Rodrygo.Apesar de estarem numa "fase inicial", refere a mesma publicação, as negociações entre os merengues e De Zerbi deverão conhecer avanços significativos nas próximas semanas.Refira-se que Roberto De Zerbi se destacou no comando técnico do Brighton na última época (22/23), guiando a equipa ao 6.º lugar da Premier League e à Liga Europa. Na presente temporada, a equipa inglesa ocupa o 8.º posto do campeonato à 12.ª jornada.