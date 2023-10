Ex-médio do Man. United e a dependência de comprimidos para dormir: «Tomava 12 a 14 por dia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darron Gibson, antigo médio irlandês que passou por clubes como Manchester United, Everton e Wolverhampton, contou numa entrevista ao portal 'The 42' que trava uma dura batalha contra a dependência de comprimidos para dormir. O ex-futebolista, de 36 anos, explica que o final da carreira - motivado pelas lesões, em 2021 - agravou o problema, chegando a tomar 12 a 14 comprimidos por dia.Até que sofreu uma convulsão e foi hospitalizado. "Não creio que estivesse a funcionar bem naquela altura. Olhando para trás, estava cinzento, se tivesse continuado tinha morrido. Andava a tomar 12 a 14 comprimidos por dia", contou Gibson."Fui levado para o hospital, mas não falei dos comprimidos a ninguém. A Danielle [a mulher] sabia que eu os tomava, mas não tinha ideia da quantidade. Eu era bom a esconder o problema... Às vezes tomava-os todos de uma vez quando íamos dormir, dizia-lhe que lhe ia buscar um copo de água para ela. Agora não estou envergonhado por dizer que estava mal, mas na altura não contei a ninguém no hospital", acrescentou o antigo médio.Sem a informação toda, os médicos pensaram que Gibson tinha sofrido um ataque de epilepsia. "Mas eu sabia que não era nada disso. Era dos comprimidos, andava a tomá-los há anos. O médico disse que o meu cérebro e o meu coração estavam bem", explicou o ex-futebolista, que só há seis meses admitiu aos amigos e familiares sofrer desta dependência.Recorde-se que nos últimos tempos, sobretudo em Inglaterra,de comprimidos para dormir, que afetará atualmente cerca de 120 jogadores só na Premier League.sofrer com este problema, tendo realizado um tratamento numa clínica de reabilitação.A dependência já foi também