Dependência de comprimidos para dormir preocupa clubes ingleses: «Se tens um jogo importante...»

Dele Alli admitiu numa entrevista com Gary Neville ter ficado dependente de comprimidos para dormir, mas o problema não é exclusivo do médio do Everton. O 'Daily Mail' ouviu alguns clubes e concluiu que o problema é bem mais vasto.Conta o jornal que os clubes ingleses têm vindo a tomar medidas no sentido de combater a crescente dependência dos futebolistas relativamente a este tipo de medicação. A entrevista de Dele Alli apenas trouxe o tema para o domínio público.Fontes de clubes da Premier League e do Championship reconheceram que muitos futebolistas recorrem a esta medicação, com particular destaque para um medicamento chamado 'Zopiclone', cujos efeitos secundários são amnésia, alucinações e depressão."Isto não é um problema novo. Os jogadores pedem uma dose ao médico do clube na véspera de um jogo importante, para os ajudar a dormir melhor durante a noite. Dizem que os filhos fazem barulho ou que não conseguem dormir porque estão ansiosos, sempre a pensar no jogo. Se disputares três jogos por semana, são três doses. E no dia, se o jogo for à noite, provavelmente tomam outra, porque ainda estão com a adrenalina alta e não conseguem dormir", conta uma fonte ao 'Daily Mail'.Mas as instituições estão a ficar preocupadas com a proliferação deste tipo de medicação e há mesmo um clube que contratou um funcionário com o único intuito de cuidar da saúde mental. "Os clubes estão mais alerta, mas há sempre uma linha ténue entre o desempenho no campo e o seu bem-estar. Se um jogador pede comprimidos porque ajudam a melhorar o seu desempenho, isso acaba por constituir um dilema para o pessoal médico."O Arsenal e outros clubes já procuraram ajuda junto de especialistas do sono, no sentido de providenciar técnicas para ajudar os futebolistas a dormirem melhor à noite. Em alternativa ao 'Zopiclone', alguns departamentos médicos estão a administrar melatonina, uma hormona mais fraca.