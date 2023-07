Dele Alli esteve 6 semanas numa clínica de reabilitação: «É o momento de contar o que está a acontecer»

Dele Ali, médio inglês do Everton que jogou durante muitos anos no Tottenham, contou no podcast de Gary Neville 'The Overlap' que se tornou dependente de comprimidos para dormir após a sua recente passagem pelo Besiktas, onde esteve emprestado pelo Everton. Regressou em abril, depois de contrair uma lesão, e entrou numa espiral depressiva, com recurso a bebidas alcoólicas e comprimidos. Acabou por ser internado numa clínica de reabilitação, onde esteve seis semanas."É o momento de contar o que está a acontecer", começou por dizer o médio, de 27 anos, sem evitar as lágrimas. É difícil falar disto porque é algo que tento esconder há muito tempo. Tenho medo de falar disto.""Quando regressei da Turquia descobri que precisava de ser operado e fui-me abaixo mentalmente. Então, decidi entrar numa instituição de reabilitação para doença mental. Eles lidam com o vício e com o trauma. Pareceu-me o mais acertado a fazer", acrescentou."Não podem dizer-te para ires para lá, tens de ser tu a tomar a decisão, caso contrário os tratamentos não funcionam. Fui apanhado numa espiral negativa e aquilo estava a fazer-me mal", explicou o jogador do Everton.Dele Alli começou por ter uma carreira muito promissora, mas nos últimos anos as coisas não correram bem. Ao ponto de, aos 24 anos, quando ainda estava no Tottenham (onde era treinado por José Mourinho), ter pensado em abandonar o futebol. "Uma manhã acordei e tinha de ir treinar. Lembro-me de olhar para o espelho e de me perguntar se podia retirar-me naquela altura. Aos 24 anos. Deixar de fazer o que gostava. Aquilo partiu-me o coração."Os problemas do foro mental não são de agora e o médio admite que tem travado uma luta interna. "Tem sido eu contra mim mesmo. Eu estava a ganhar a batalha, mostrando que era feliz. Mas por dentro estava a perder."