Jürgen Klopp reprova novo formato da Champions: «Nunca nos perguntam nada»

Depois de criticar a Superliga, Jürgen Klopp disse esta sexta-feira que não concorda com o novo formato da Liga dos Campeões e revelou que a UEFA o contactou para explicar as mudanças mas não ficou convencido.





"Ligaram-me, mostraram-me e passei uma hora a falar com eles para ver a ideia e disse que não gosto. São 10 jogos em vez de 6, não sei onde é que vão colocá-los. Não se pode simplesmente introduzir mais competições", afirmou o técnico do Liverpool, na antevisão ao encontro de amanhã frente ao Newcastle."Talvez a UEFA peça que as taças em Inglaterra sejam canceladas, ou que tenhamos apenas 18 equipas na liga, não sei. Digam isso à Premier League e à EFL e eles vão dizer 'de jeito nenhum'. Parece uma piada", ironizou o técnico alemão, pedindo mais respeito por jogadores, treinadores e adeptos."Nunca nos perguntam nada. A Superliga não perguntou nada, a UEFA não perguntou nada. É sempre 'jogar mais jogos'. A nova Champions, qual é a razão para isso? Dinheiro", atirou.