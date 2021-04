UEFA 'responde' à Superliga Europeia e aprova nova Champions

Um dia depois do 'terramoto' provocado pela oficialização da Superliga Europeia, a UEFA aprovou esta segunda-feira no seu Comité Executivo o novo formato da Liga dos Campeões, a entrar em vigor a partir de 2024. Curiosamente, a proposta para esta nova Champions foi estudada e colocada em cima da mesa pela Associação Europeia de Clubes (ECA), organismo que este domingo 'perdeu' o seu presidente, com o anúncio da demissão de Andrea Agnelli, o representante da Juventus, que como se sabe faz parte da Superliga Europeia. Aliás, Agnelli foi uma das ausências (algo que já era esperado) nesta reunião do Comité Executivo.





Quanto ao novo formato, acaba por se confirmar tudo aquilo que já se falava nas últimas semanas . Há um maior número de clubes (passa de 32 para 36), de jogos mínimos (passa de 6 para pelo menos 10), sendo que o formato da prova abandonará a até agora utilizada fase de grupos, passando para uma liga onde estarão as tais 36 equipas. Naturalmente não jogarão todos contra todos, mas sim disputarão um número determinado de encontros diante da equipa de cada pote (que terá a sua definição a partir dos rankings).Disputada essa primeira fase, qualificam-se para os oitavos-de-final os oito primeiros colocados da classificação, ao passo que as equipas seguintes, até à 24.ª posição, disputarão um playoff para definir quem avança para a ronda seguinte. Quem perder no playoff é relegado para a Liga Europa.