Haaland e o puxão de orelhas de Guardiola: «Fiquei irritado com Bernardo Silva»

No final da primeira parte do jogo desta sexta-feira entre o Manchester City e o Burnley, Guardiola ‘puxou as orelhas’ a Haaland., o avançado norueguês também explicou o sucedido à 'Sky Sports'."Aquilo aconteceu por causa do último lance da primeira parte - fiquei irritado com Bernardo Silva por não me ter passado a bola e o treinador não gostou. Mas não há problema, é um bom começo de campeonato", esclareceuainda no primeiro tempo (aos 4' e aos 36').Recorde-se que os citizens venceram o Burnley por, em jogo a contar para a primeira jornada da Premier League.