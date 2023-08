Haaland entra a todo o gás na nova época: o resumo do Burnley-Man. City

A carregar o vídeo ...

O Manchester City deu o pontapé de saída na Premier League 2023/24 com uma vitória clara (3-0) diante do recém-promovido Burnley, orientado pelo ex-citizen Vincent Kompany. Com Bernardo Silva a titular na formação de Manchester, Erling Haaland bisou ainda na 1.ª parte (4' e 36'). Rodri fixou o resultado final aos 75 minutos frente a um Burnley que acabou reduzido a dez jogadores, depois de Anass Zaroury ter visto cartão vermelho aos 90'+4.