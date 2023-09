Caso Antony: Manchester United quebra silêncio sobre acusações de violência doméstica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester United publicou esta quarta-feira um comunicado após Antony ter sido acusado de violência doméstica por parte da ex-namorada. O clube "reconhece as alegações feitas contra Antony" e revela que "está a levar este assunto a sério"."O Manchester United reconhece as alegações feitas contra Antony e reconhece que a polícia está a realizar inquéritos. Enquanto se aguardam mais informações, o clube não fará mais comentários. Enquanto clube, estamos a levar este assunto a sério, tendo em conta o impacto que estas alegações e a subsequente denúncia terão nas vítimas de abusos".Recorde-se quedisse ter sido agredida fisicamente por Antony e que revelou uma troca de mensagens. O avançado, que acabou por ser, negou todas as acusações.