Ingleses garantem que Gattuso já não é opção para o Tottenham

Gennaro Gattuso e o Tottenham não têm tido a vida facilitada nos últimos dias. O italiano deixou o comando da Fiorentina menos de um mês depois de ter sido oficializado, devido à discordância existente na política de transferências entre o treinador e os dirigentes. Já o Tottenham não segurou Paulo Fonseca, depois de ter estado praticamente garantido nos spurs para a temporada 2021/2022, chegando até a existir acordo verbal entre as partes.





Estes acontecimentos fizeram com que Gattuso acabasse mesmo por ser apontado ao Tottenham, como a imprensa inglesa havia afirmado esta quinta-feira, num negócio que parecia mais acessível para os cofres do clube, uma vez que o técnico não iria auferir um salário tão alto como o do português.Ora, esta sexta-feira, um artigo escrito pelo 'The Athletic', garante que o ex-Nápoles não é opção para tomar conta da formação da Premier League. Os adeptos ingleses parecem ter tido uma reação negativa à notícia, e apontam os diversos comentários 'fanáticos' que o italiano fez ao longo da sua carreira como o principal fator de rutura.Recorde-se que a curta 'estadia' de Gattuso na Fiorentina se deveu ao insucesso em contratar dois dos jogadores que tinha na mira, Sérgio Oliveira, do FC Porto, e Gonçalo Guedes, do Valencia. O clube 'viola' terá considerado excessiva a avaliação feita pelos portugueses, e consequentemente recuado nas ofertas.