Mihajlovic: «Ibrahimovic vem para o Bolonha ou vai para a Suécia»

Zlatan Ibrahimovic já voltou a Itália para retomar os treinos do AC Milan tendo em vista a conclusão da atual época da Serie A. O avançado sueco está em final de contrato com os rossoneri e o futuro do jogador de 38 anos poderá passar por outro emblema italiano (depois de Juventus e Inter) ou mesmo pelo regresso ao seu país. Quem o garante é o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, que orienta o Bolonha e não descarta a hipótese de contar com Ibra na próxima época.





"De certeza que não vai ficar no Milan. Vai juntar-se a nós ou irá voltar para a Suécia", afirmou o técnico de 51 anos em declarações a um canal de televisão sérvio. "Ele ligou-me há alguns dias e veremos o que vai decidir fazer no verão", explicou Mihajlovic, que teve uma curta passagem pelo Sporting em 2018 e está numa batalha legal com os leões Em novembro do ano passado Ibrahimovic tornou-se coproprietário do Hammarby e durante a pandemia o avançado trabalhou com o plantel do emblema sueco e deixou em aberto a possibilidade de voltar ao seu país - foi formado no Malmö.Mas Mihajlovic diz ter uma grande relação de amizade e respeito com o avançado sueco e que por isso há a possibilidade de trabalharem juntos. "Ibra trata-me de maneira diferente dos outros. Ele observa aquilo que diz e a forma como se comporta", explica o treinador sérvio.