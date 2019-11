Ibrahimovic oficializa ligação ao Hammarby mas não é para marcar golos

Está desfeito o mistério, afinal Zlatan Ibrahimovic não vai jogar no Hammarby. O avançado partilhou terça-feira um vídeo da camisola deste clube sueco, mas a explicação é bem simples: Zlatan tornou-se coproprietário do Hammarby."O Hammarby é um clube fantástico, com adeptos apaixonados, respeitado tanto Estocolmo como em toda a Suécia. Sempre gostei do clube e dos adeptos, estou impressionado com o que fez nos últimos anos, dentro e fora do campo. Ser capaz de me juntar ao Hammarby é divertido e emocionante", considerou Zlatan Ibrahimovic, citado pelo clube.O presidente do Hammarby também se mostrou satisfeito. "Isto ainda é novo para nós mas, claro, é muito emocionante. A entrada de uma pessoa como Zlatan Ibrahimovic no clube, com a paixão e a mentalidade vencedora que ele representa, parece certa. É muito cedo para detalhar a forma sobre como o Zlatan pode contribuir, mas há claramente um grande potencial", disse Richard von Yxkull.Ibrahimovic está, por isso, ainda sem clube. O jogador, de 38 anos, deixou os LA Galaxy, na MLS, mas convites não lhe faltam. Já se falou de Itália, Espanha e Inglaterra.