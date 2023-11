Italianos avançam que De Laurentiis perdeu a paciência e vai despedir Rudi Garcia

A decisão está tomada: a 'Gazzetta dello Sport' avança que Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, vai demitir o treinador Rudi Garcia depois de mais uma derrota na Serie A, desta feita na receção ao Empoli deste domingo (0-1) O técnico francês de 59 anos, que chegou a comandar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo no início do ano, foi muito assobiado após o apito final, altura em que o presidente do emblema italiano terá tomado a decisão.Segundo a mesma fonte, e apesar do anúncio ainda não ter sido oficializado, Rudi Garcia já não irá comandar o próximo treino do Nápoles, na quarta-feira, e já são vários os nomes na calha para ocuparem o cargo, entre os quais o do croata Igor Tudor ou do antigo defesa italiano Fabio Cannavaro.Refira-se que o Nápoles ocupa, à 12.ª jornada, o 4.º lugar da Serie A com 21 pontos, menos 10 que o líder Inter (31) e menos oito que a Juventus (29), 2.ª colocada. O Milan é 3.º, com 23.