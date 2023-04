Oficial: Rudi García deixa Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Rudi García já não é treinador do Al Nassr, anunciou o clube saudita onde alinha Cristiano Ronaldo. O técnico francês, de 59 anos, não completou sequer uma época na Arábia Saudita e não resistiu aos recentes resultados, deixando a equipa após um empate (0-0) no terreno do Al Feiha.García havia deixado críticas aos jogadores após o nulo da 23ª jornada do campeonato. "O resultado foi muito mau para nós, isso é garantido. Tivemos ocasiões para ganhar o jogo mas não fizemos o suficiente para vencer. Não estou satisfeito com a exibição dos jogadores. Jogámos num relvado alto que não conseguia acelerar o jogo mas não há desculpas. Pedi para que jogassem da mesma forma que no último jogo [vitória por 5-0 diante do Al-Adalah Read] mas não fomos capazes de o fazer", deu conta a seguir ao encontro. O gaulês sai sem conquistar qualquer troféu, após perder a Supertaça saudita.A saído técnico acontece por "mútuo acordo". "A Direção e toda a gente do Al Nassr gostariam de agradecer a Rudi [García] e à sua equipa pelo trabalho dedicado durante os últimos 8 meses", pode ler-se em comunicado difundido nas redes sociais.Dinko Jelicic, até agora treinador dos sub-19 do Al Nassr, é o homem que se segue para comandar a equipa capitaneada por Cristiano Ronaldo.O Al Nassr é segundo classificado da liga saudita, com 53 pontos ao cabo de 23 jornadas. O líder é o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, com mais três pontos.