Italianos apontam três candidatos ao lugar de Paulo Fonseca na Roma

Paulo Fonseca termina a ligação com a Roma no final da época mas, caso garanta o apuramento para Liga dos Campeões, há uma cláusula no contrato que permite a continuidade do técnico português no clube italiano.





Após a derrota com o Nápoles, no fim de semana, a Roma caiu para o 6º lugar e está a 5 pontos da Atalanta (4º) e da tão desejada vaga de Champions, que ainda assim poderá ser garantida via Liga Europa, prova na qual os giallorossi vão defrontar o Ajax nos quartos de final.Neste cenário, a imprensa italiana aponta já possíveis sucessores do português e esta terça-feira surgem três nomes que estarão bem referenciados para assumir o comando técnico dos romanos. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ambos desempregados nesta altura, serão os preferidos dos dirigentes giallorossi. Já o 'Corriere dello Sport' aponta o alemão Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, ao lugar de Paulo Fonseca.No sentido inverso, o técnico português estará a ser seguido por Benfica e Nápoles, de acordo com a 'Gazzetta dello Sport'. Recorde-se que em fevereiro Paulo Fonseca já havia sido associado às águias e ao Real Madrid pelo "Corriere dello Sport" mas garantiu estar "focado na Roma" sem pensar no futuro