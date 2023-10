Mourinho sobre a expulsão contra o Monza: «Há dois pesos e duas medidas contra mim»

Considerado como um herói em Milão, José Mourinho não vai estar presente na partida da Roma frente ao Inter, no próximo domingo, após ter visto o cartão vermelho que lhe valeu a suspensão de um jogo na vitória frente ao Monza (1-0) para a Serie A. Três dias depois, na antevisão ao encontro de quinta-feira frente ao Slavia Praga, para a Liga Europa, Mourinho voltou a mostar-se injustiçado pela expulsão, isto depois de já ter dito logo após o final da partida frente aos biancorossi que desconhecia o motivo da mesma "Tendo em conta outras situações, acho que há dois pesos e duas medidas contra mim, mesmo que não saiba porquê", disse o técnico português.Com Mourinho a não poder estar presente no banco de suplentes no dérbi frente ao Inter, as atenções dos adeptos nerazzurri na equipa da Roma vão passar inevitavelmente pelo regresso de Romelu Lukaku ao Giuseppe Meazza, adeptos que já prometeram receber o avançado belga sob uma assobiadela monumental durante todo o encontro."Não sabia que ele [Lukaku] era tão importante em Milão, onde ganhou um scudetto e acho que algumas taças, algo que cerca de 200 jogadores fizeram na história da Inter. Não achei que fosse tão importante para eles. O Lukaku ir do Inter para a Roma é um drama, enquanto Calhanoglu de Milão para o Inter é uma maravilha, Cannavaro da Juve para o Inter não é um problema, assim como Vieri do Inter para o Milan. É por isso que eu digo que é uma surpresa para mim que o Lukaku tenha um papel tão importante na história do Inter", afirmou.Antes da visita ao Inter, a Roma recebe quinta-feira o Slavia Praga, para a Liga Europa, num encontro em que Mourinho também não vai estar no banco uma vez que se encontra a cumprir uma sanção de quatro jogos aplicada pela UEFA , depois da final da Liga Europa da época passada, que a formação italiana perdeu para o Sevilha, nos penáltis.