Tiago Pinto diz que Karsdorp está no mercado e arrasa advogado do holandês: «Estava à procura de fama»

Tiago Pinto garantiu, em entrevista concedida à 'Gazzetta dello Sport', que Rick Karsdorp está no mercado mas nunca vai deixar a Roma a custo zero. O lateral holandês tem perdido espaço na equipa de José Mourinho - que recentemente o acusou de "falta de profissionalismo" -, mas nem por isso o atual diretor geral dos giallorossi 'fugiu' ao assunto."Depois do jogo com o Sassuolo e das palavras de Mourinho, o jogador [Karsdorp] mostrou uma conduta muito pouco profissional, tendo faltado aos treinos e à viagem ao Japão. Trabalhámos internamente com o círculo próximo do jogador para evitar controvérsia. Está de volta, treinou e jogou. Infelizmente, alguém quis mostrar-se esta semana e estragou tudo o que tínhamos feito", explicou Tiago Pinto, fazendo referência ao advogado do holandês, que recentemente arrasou Mourinho "Não sei se ainda é advogado dele, mas estava à procura de fama em vez de tentar resolver os problemas. O nosso treinador foi direto, mas depois dos jogos a parte emocional vem ao de cima. São coisas que acontecem no futebol. Vale a pena as pessoas não se esquecerem da melhor versão de Karsdorp, que jogou 60 jogos em 18 meses com Mourinho. Aceitamos críticas, mas não posso aceitar que um jogador aproveite uma situação assim para afetar o clube. Karsdorp está no mercado, mas nunca vai sair a custo zero", assegurou.Tiago Pinto abordou ainda as situações de Dybala e Tammy Abraham, garantindo que o argentino "está feliz" em Roma e frisando que o inglês é "crucial" para que a formação italiana seja competitiva.Karsdorp, recorde-se, tem contrato com a Roma até 2025 e um valor de mercado, segundo o 'Transfermarkt', de 9 milhões de euros.