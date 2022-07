Espanhóis revelam valor exorbitante que Jesé Rodríguez gastou no casamento com Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting e que há poucos dias foi oficializado no Ankaragucu da Turquia , casou-se no passado dia 2 de julho com Aurah Ruiz , numa cerimónia que, segundo o 'La Provincia', envolveu valores astronómicos e raramente vistos.Segundo a mesma fonte, o jogador espanhol gastou cerca de 600 mil euros no casamento, que contou com 150 convidados.A somar a tais gastos, há ainda relatos que avançam que o extremo ofereceu um Mercedes AMG GLE SUV à mulher, um carro avaliado em cerca de 160 mil euros.Jesé, recorde-se, assinou com o Ankaragucu até 2023, com opção de mais um ano. Será a sua primeira experiência na Turquia, depois de passagens por Real Madrid, PSG, Las Palmas, Stoke, Betis e Sporting.