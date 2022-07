Turquia: Jesé recebido em apoteose

Jesé Rodríguez foi recebido em apoteose pelos adeptos do Ankaragucu. O extremo espanhol, que vestiu as cores do Sporting sem grande sucesso na época 2019/20, trocou recentemente o Las Palmas pelo clube da capital turca, que garantiu o regresso ao primeiro escalão. À chegada ao aeroporto, o espanhol de 29 anos tinha centenas de adeptos à sua espera.“Estou muito feliz, espero compensar este carinho. Vou dar o meu melhor por esta equipa e tenho a certeza que vamos alcançar o sucesso juntos”, disse Jesé. O extremo assinou por um ano com mais um de opção. *