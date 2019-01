Mercado ferve: Adeptos do Nice fazem 'vaquinha' para substituir Balotelli em dia que treinador português é tema em Inglaterra

9h28: Avança a Mediaset Italia hoje que aestá atrás de. Segundo a televisão italiana, o clube onde alinha Ronaldo quer o croata para a próxima temporada e vai 'utilizar' Jorge Mendes, empresário de CR7, como intermediário8h36: Ocontinua 'louco' por contratar a jovem pérola do. O 'The Time' avança que os dois clubes continuam em negociações mas o clube inglês colocou a fasquia elevada pelo jogador...8h33: A saída de, médio do, para oestá mais longe de ser concretizada, garantiu o representante do jogador8h30: O 'As' avança que as negociações para a saída dedochegaram a um impasse e, por isso, o médio francês vai voar com os parisienses para o Qatar numa digressão promovida pelo seu patrocinador. Rabiot é pretendido por, treinador português de 48 anos, é apontado ao Nottingham Forest - Costinha, treinador do, lamentou que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não tenha considerado válida a inscrição de, o que o impede de utilizar o defensor cedido pelo Sturm Graz (Áustria) , na partida de hoje contra o Belenenses- A falta de rendimento e disponibilidade deem ajudar a equipa dofez os adeptos do clube organizarem um ‘pé-de-meia’, de modo a substituir o ítalo-guineense do plantel.- O diretor desportivo do, revelou, em declarações à imprensa mexicana, que Nicolás Castillo já aceitou transferir-se para o clube, faltando apenas atingir um acordo com o Benfica.- Comonoticiou na edição de ontem, não passou nos exames médicos do Kasimpasa , e por isso recebeu guia de marcha por parte do emblema turco. A saída dodo guarda-redes português continua a ser um dado adquirido e, neste momento já em Portugal, o futebolista procura uma nova oportunidade de empréstimo. - Idrissa Doumbia pode hoje ser oficializado como jogador dos leões. O médio chegou na sexta-feira a Lisboa e nas últimas horas esteve a acertar os derradeiros detalhes da transferência para o Sporting , juntamente com os responsáveis da SAD.Bom dia! Na 'ressaca' do clássico entre Sporting e FC Porto, acompanhe mais um dia do mercado de transferências de inverno