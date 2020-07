8h42 - Ao jornal brasileiro 'O Dia', Jorge Jesus não negou o interesse em Bruno Henrique ou Gerson, mas assumiu que as equipas portuguesas não pagam cláusulas no valor das dos dois jogadores do Flamengo.





8h24 - é um dos nomes apontados para suceder ano comando do. O treinador do, de 50 anos, é um dos alvos do clube brasileiro, tendo, inclusive, sido sondado, apurou8h20 - Em fim de contrato com onão aceitou a proposta de renovação do clube e está de saída do emblema de Barcelos.8h18 - Dúvidas desfeitas: vai ser mesmo o treinador dona próxima temporada. A confirmação foi daa por Carlos Pereira em exclusivo a8h17 - E se Coates parece estar destinado a continuar no, as situações de8h16 - Novidades também no. Já a preparar a próxima época,já fez saber aos responsáveis do Sporting que pretende a continuidade deno plantel leonino.8h14 - Apesar de liderar a Serie A e estar a caminho de mais um título, anão vive o melhor momento e segundo a imprensa italianaestará a preparar uma verdadeira revolução . De saída estarão jogadores como, tal como os emprestados(Cagliari) e(Génova).8h09 - Ainda no, mas tendo em vista uma saída, de Espanha chega o interesse doem8h07 - Consumado o regresso ao quer trazer consigo para as águias o avançado. Ao queapurou, o dianteiro de 29 anos doé o alvo prioritário do técnico e os encarnados preparam o ataque à sua contratação.- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de acompanhamento das principais novidades do mercado de transferências a nível global. Ainda na ressaca da confirmação do regresso de Jorge Jesus ao Benfica, o dia promete ser agitado e por aqui estaremos para lhe trazer todas as novidades. Fique por aí!