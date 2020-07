Victor Osimhen mais perto do Nápoles

Victor Osimhen, avançado nigeriano do Lille, está muito perto de ser confirmado como reforço do Nápoles para a próxima temporada. O jogador, de 21 anos, já se deslocou a Itália para falar com Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, e com Gennaro Gattuso, treinador, segundo explicou um elemento da sua comitiva à 'CN24'.





"Acompanhei o Victor e os seus agentes. Ouvimos os responsáveis do clube e aproveitamos para conhecer a cidade. A impressão foi boa, para dizer a verdade. Depois de conhecer De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, o Victor precisa de algum tempo para decidir, sem pressa. Durante esta semana deve tomar uma decisão, se aceita a proposta do Nápoles ou não", mencionou a fonte próxima do jogador.Este elemento que acompanha o avançado que em 27 jogos da Ligue 1 apontou 13 golos acrescentou ainda que Gattuso transmitiu muita confiança ao jogador."O treinador explicou-lhe que pretende contar com ele e que acredita muito no seu talento, assim como naquilo que o Victor pode dar à sua equipa", revelou.