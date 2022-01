há 1 horas 08:26

Saída de Terim do comando técnico do Galatasaray 'trava' Gedson



Luís Manuel Neves

A saída de Fatih Terim do comando técnico do Galatasaray colocou um travão no regresso de Gedson aos turcos (onde jogou em 2020/21), por cedência do Benfica. O treinador aprecia as qualidades do médio e tinha conduzido pessoalmente o processo com Rui Costa, de quem é amigo há muito tempo (treinou-o na Fiorentina e Milan no início do século).