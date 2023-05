FC Porto-Sporting, em direto

há 1 horas 17:29

Próximos confrontos entre as duas equipas

FC Porto e Sporting voltam a defrontar-se na sexta-feira (dia 26), no Pavilhão João Rocha, no jogo 3 das 'meias' do playoff. A eliminatória pode ficar resolvida nesse dia, mas para isso os leões têm de vencer hoje no Dragão e repetir a façanha em casa. Caso seja necessário, o jogo 4 vai realizar-se igualmente no reduto dos leões no domingo (dia 28). Já se continuar tudo empatado e for preciso ir à 'negra', será disputada no dia 31, no Dragão Arena.