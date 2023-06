Mbappé felicita Wembanyama pela primeira 'pick' no draft da NBA: «A história começa agora»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WEMBY …

L’histoire commence maintenant. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2023

Kylian Mbappé recorreu, na madrugada desta sexta-feira, às redes sociais para felicitar o 'gigante' francês e seu compatriota Victor Wembanyama, que no draft da NBA 2023 confirmou todo o seu favoritismo e foi escolhido como primeira 'pick' pelos San Antonio Spurs "A história começa agora", escreveu o craque do PSG no Twitter.Refira-se que Mbappé e Wembanyama estiveram juntos e trocaram ideias recentemente, num encontro onde saltou à vista a diferença de mais de 40 centímetros de altura entre ambos