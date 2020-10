João Almeida gostou tanto da camisola rosa... que até dormiu com ela

João Almeida teve ontem um dia histórico ao envergar a camisola rosa no Giro de Itália, repetindo assim um feito de Acácio da Silva em 1989. E o jovem ciclista português parece mesmo ter gostado da camisola, já que nem a tirou para domir.

Esta manhã, o dinamarquês Mikkel Frølich Honoré, companheiro de equipa de João Almeida na Deceuninck-Quickstep, partilhou um storie no Instagram a desejar um 'bom-dia' ao corredor natural das Caldas da Rainha, que surge deitado na cama do hotel com a camisola rosa vestida e até de capacete.



O português de 22 anos parte esta terça-feira para a 4.ª etapa do Giro (140 quilómetros entre Catania e Villafranca Tirrena) como líder da geral e pode manter esse posto, já que a tirada de hoje é propícia a uma chegada ao sprint e não deverá causar mudanças significativas na classificação.





